Во Львовской области ввели комендантский час
Во Львовской области 25 февраля начнет действовать комендантский час
Власти Львовской области ввели в регионе комендантский час. Об этом сообщает РИА Новости.
Комендантский час начинает действовать 25 февраля с 22:00 до 07:00 по местному времени, сообщил глава области Максим Козицкий на пресс-конференции. «Людям, которые заняты в критичной инфраструктуре, мы будем давать пропуски», — сказал он.
Ранее комендантский час объявили в Киеве. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной операции по защите Донбасса. На Украине действует военное положение, объявлена всеобщая мобилизация.