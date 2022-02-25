Во Львовской области ввели комендантский час

Власти Львовской области ввели в регионе комендантский час. Об этом сообщает РИА Новости.

Комендантский час начинает действовать 25 февраля с 22:00 до 07:00 по местному времени, сообщил глава области Максим Козицкий на пресс-конференции. «Людям, которые заняты в критичной инфраструктуре, мы будем давать пропуски», — сказал он.

Ранее комендантский час объявили в Киеве. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной операции по защите Донбасса. На Украине действует военное положение, объявлена всеобщая мобилизация.