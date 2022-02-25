Собянин оценил ситуацию с омикроном в Москве

Волна заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса продолжает идти на спад, пик омикрона в Москве прошел. Такую оценку дал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

По словам градоначальника, по сравнению с пиком конца января число новых случаев COVID-19 уменьшилось более чем в три раза. Кроме того, количество госпитализаций уменьшилось вдвое, добавил Собянин.

Также мэр столицы рассказал, что удаленный формат работы в Москве становится рекомендательным на фоне снижения заболеваемости коронавирусом. Помимо этого, 28 февраля отменяется блокировка транспортных карт для всех горожан старше 60 лет и жителей, имеющих хронические заболевания.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила, что ситуация с распространением омикрона в Москве улучшается. Сложно сказать, сколько времени потребуется для размножения вируса в России из-за масштабов страны, уточнила она.

