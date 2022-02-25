Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Собянин оценил ситуацию с омикроном в Москве

Мэр Сергей Собянин заявил, что пик омикрона в Москве прошел

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Волна заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса продолжает идти на спад, пик омикрона в Москве прошел. Такую оценку дал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

По словам градоначальника, по сравнению с пиком конца января число новых случаев COVID-19 уменьшилось более чем в три раза. Кроме того, количество госпитализаций уменьшилось вдвое, добавил Собянин.

Также мэр столицы рассказал, что удаленный формат работы в Москве становится рекомендательным на фоне снижения заболеваемости коронавирусом. Помимо этого, 28 февраля отменяется блокировка транспортных карт для всех горожан старше 60 лет и жителей, имеющих хронические заболевания.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила, что ситуация с распространением омикрона в Москве улучшается. Сложно сказать, сколько времени потребуется для размножения вируса в России из-за масштабов страны, уточнила она.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
Лавров назвал условие для начала переговоров с Украиной
Российские истребители отработали воздушный бой над Ростовской областью
Во «ВКонтакте» объявили о мерах на фоне операции в Донбассе
Сирия сочла события вокруг Украины восстановлением баланса после распада СССР
В Совфеде оценили санкции Запада против России
Тайвань подтвердил остановку экспорта чипов в Россию
В ФРГ объяснили причину отказа от санкций против энергетического сектора России
Эрдоган оценил отношения НАТО и ЕС с Украиной
На акции в поддержку Украины избили российского дипломата
Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.