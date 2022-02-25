На Украине потребовали от Зеленского начать переговоры о прекращении огня

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) потребовала от президента Украины Владимира Зеленского инициировать переговоры о прекращении огня с привлечением международных посредников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт политсилы.

Представители ОПЗЖ призвали все стороны вооруженного конфликта начать переговоры и выразили надежду на то, что у главы государства найдется на это «политическая воля». «Ситуация требует от президента Зеленского проявлять большую настойчивость в организации таких переговоров, в том числе и при международном посредничестве», — говорится в обращении.

В партии заявили, что готовы оказать всю необходимую помощь в переговорном процессе.

Ранее партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» выступила за отставку президента Украины. По мнению представителей политсилы, украинские власти провалили задачу по восстановлению мира в стране и реинтеграции Донбасса.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной операции по защите Донбасса. В настоящее время на Украине введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация.