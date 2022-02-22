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На Украине попросили Зеленского уйти в отставку

ОПЗЖ выступила за отставку украинского руководства во главе с президентом Зеленским
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) выступила за отставку президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщается на сайте политсилы.

В ОПЗЖ заявили, что украинские власти провалили задачу по восстановлению мира в стране и реинтеграции Донбасса, и попросили об отставке руководства Украины во главе с президентом. По мнению политсилы, команда Зеленского «предала своих избирателей» и «пошла на поводу у "партии войны", которая не хотела видеть Донбасс в составе Украины».

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«Сегодня необходимо срочно остановить эскалацию, предотвратить масштабное вооруженное противостояние, не допустить продолжения боевых действий. Дальше — искать дипломатический путь, который позволил бы восстановить мир, территориальную целостность нашей страны, вернуть Украину в Донбасс и Донбасс в Украину», — подчеркнули в партии.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и договоры о дружбе и сотрудничестве с ними. В Киеве действия Москвы назвали односторонним выходом из Минских соглашений и обвинили российскую сторону в нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Георгий Нестеров
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