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Российский полицейский год покровительствовал притону с проститутками

СКР передал в суд дело участкового, покрывавшего притон проституток в Оренбурге

Фото: СК РФ по Оренбургской области

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование и передал в суд уголовное дело бывшего участкового отдела полиции №6 Оренбурга, обвиняемого в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Полицейскому вменяется получение взяток. По данным СКР, он на протяжении года покрывал деятельность притона на территории своего участка. Преступление было выявлено управлением собственной безопасности МВД. Уличенный в преступлении полицейский уволен со службы по отрицательным мотивам.

Взятки за крышевание ему платила 29-летняя сутенерша. Ее и трех охранников притона задержали в апреле 2021 года, уточняет Orenday. Им инкриминируется организация занятий проституцией и вовлечение в преступную деятельность несовершеннолетних. Подростки оказывали интимные услуги в гостиницах и саунах города и области с 2019 года.

Летом прошлого года сообщалось, что в Москве 27-летний полицейский стал фигурантом уголовного дела о вовлечении несовершеннолетней в занятия проституцией.

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Любовь Ширижик
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