Глава Пентагона обсудил Украину с НАТО

Глава Пентагона Ллойд Остин обсудил с 15 союзниками США по НАТО и европейскими партнерами ситуацию на Украине, а также российскую военную операцию в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

В частности, состоялись прямые переговоры Остина с его канадским и турецким коллегами.

Также глава Пентагона принял участие в виртуальной встрече с главами оборонных ведомств Франции, Германии, Италии и Великобритании. Помимо этого, он участвовал в телеконференции с главами Минобороны Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон введет дополнительные санкции и экспортные ограничения против России. Позже Минфин США сообщил, что вводит санкции против российских банков, в том числе «Открытия», «Новикомбанка» и Совкомбанка.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.