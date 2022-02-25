Песков объяснил отмену авиарейсов в городах России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал отмену авиарейсов из ряда южных городов России вынужденной мерой и объяснил ее необходимостью обеспечения безопасности пассажиров. Его слова приводит ТАСС.

«Конечно, во главу угла ставится вопрос безопасности пассажиров. Такие вынужденные меры по отмене полетов связаны как раз прежде всего с соображениями безопасности», — сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства.

Кроме того, Песков уточнил, что возникающие в связи с отменой рейсов проблемы будут урегулированы «транспортниками».

В феврале Ростуризм сообщил, что по его оценкам, в регионах России, где временно приостановлена работа аэропортов, находятся около 150 тысяч туристов, включая 25 тысяч организованных путешественников.

Ранее российские туроператоры обязались вернуть отечественных туристов из-за границы и пообещали, что никто не будет оставлен без помощи. Члены Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что выполнят обязательства по возвращению путешественников с зарубежных курортов. Они подчеркнули, что «никто не будет брошен».

Ранее в аэропортах южных городов России были приостановлены рейсы на фоне проведения военной спецоперации по защите Донбасса.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.