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В Петербурге отменили более 200 рейсов

В аэропорту Пулково сообщили об отмене более 200 рейсов в период с 24 февраля по 2 марта

Фото: Shutterstock

В международном аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге решили отменить более 200 рейсов с 24 февраля по 2 марта на фоне проведения военной спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщили «Интерфаксу» в управляющей компании воздушной гавани.

«В течение дня (25 февраля — прим. «Ленты.ру») запланирована отмена 20 рейсов по южным направлениям», — заявил собеседник агентства. В четверг, 24 февраля, также были отменено более 20 вылетов.

Ранее сообщалось, что в Москве в пятницу утром задержали или отменили около 160 рейсов из столичных аэропортов. Так, во Внуково задержано 13 рейсов, при этом 58 рейсов отменено. В Домодедово и Шереметьево задержано по семь рейсов, отменено 16 и 60.

24 февраля российские власти скорректировали список южных аэропортов страны, которые временно приостановили рейсы из-за спецоперации в Донбассе. Так, по данным оперативного штаба, закрыты следующие авиагавани: Геленджик, СимферопольЭлиста, Анапа (Витязево), Краснодар (Пашковский), БрянскБелгородКурск (Восточный), Липецк, Воронеж (Чертовицкое), Ростов-на-Дону (Платов).

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Валентина Процкова
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