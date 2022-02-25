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В Москве задержаны или отменены около 160 рейсов

По данным «Яндекс.Расписания», в Москве задержаны или отменены 160 рейсов из 3 аэропортов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Москве в пятницу утром задержали или отменили около 160 рейсов из аэропортов «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево». Это следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

Так, во «Внуково» задержано 13 рейсов, при этом 58 рейсов отменено. В «Домодедово» и «Шереметьево» задержано по семь рейсов, отменено 16 и 60.

24 февраля были приостановлены все рейсы в аэропортах Краснодара, Сочи, Анапы и ряда других регионов России. На фоне проведения военной спецоперации по защите Донбасса были отменены все рейсы из ростовского аэропорта Платов.

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Марина Совина
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