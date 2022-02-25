Рецидивист убил россиянина из-за нецензурных оскорблений

В подмосковном Подольске утвердили обвинительное заключение ранее судимому россиянину, зарезавшему местного жителя из-за нецензурных оскорблений. Об этом в пятницу, 25 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

По данным ведомства, преступление было совершено в ноябре 2021 года в микрорайоне Климовск на улице 8 Марта. Обвиняемый поссорился с потерпевшим, после чего два раза ударил его ножом в лицо и туловище, из-за чего тот скончался на месте. Затем фигурант скрылся с места преступления и выбросил нож возле заброшенного дома.

Через три дня преступник явился в полицию с повинной и признался в содеянном. Выяснилось, что он рецидивист и ранее уже отбывал наказание за аналогичное преступление. В отношении него возбудили дело по статье 105 («Убийство») УК РФ и поместили в СИЗО на время следствия. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

24 февраля сообщалось, что в Алтайском крае рецидивиста посадили на 21 год за убийство российского полицейского.