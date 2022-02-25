Российские банки решили массово наказать должников за мнимую роскошь

На Урале банки захотели массово наказать должников за мнимое богатство. В Арбитражный суд Свердловской области поступило несколько десятков дел, где кредиторы посчитали недвижимость роскошной и решили под этим предлогом лишить россиян единственного жилья, пишет Znak.

Заместитель председателя регионального суда Илья Чураков пояснил, что такая мера стала возможной после соответствующего постановления Конституционного суда России в 2020 году. Однако зачастую возникают разногласия в определении критериев роскоши. По словам зампреда, уральские банки сочли таковой недвижимость, площадь которой превышает социальные нормы — на одного человека приходится, например, не 15 квадратных метров, а 30.

Чураков отметил, что на деле подобное жилье не считается роскошным. Изъять единственную недвижимость у должника можно в том случае, когда ее стоимость в десятки или сотни раз превышает средний показатель по региону.

В январе россиянам рассказали, что лишиться единственного жилья за долги также можно, если оно находится в залоге у банка и взято одновременно в ипотеку. Наличие детей у задолжавших финансовой организации не играет роли при наложении взыскания, если речь не идет о принудительном выселении.