Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Из киевского аэропорта вылетел неизвестный самолет

На фоне сообщений о не вышедшем на связь Зеленском из аэропорта Жуляны вылетел самолет

Фото: Wikipedia

Из киевского аэропорта Жуляны вылетел неизвестный самолет. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что воздушное судно покинуло украинскую столицу на фоне информации о том, что президент страны Владимир Зеленский не вышел на связь с премьер-министром Италии Марио Драги.

При этом на портале авиационного мониторинга Flight Radar соответствующие сведения отсутствуют.

Ранее Драги рассказал, что Зеленский не вышел с ним на связь вопреки договоренности созвониться утром. В последний раз он связывался с украинским лидером накануне.

24 февраля Украина закрыла свое воздушное пространство — подобные срочные меры были приняты властями из-за высокого риска для безопасности гражданской авиации. В тот же день ранее президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Лавров назвал условие для начала переговоров с Украиной
Российские истребители отработали воздушный бой над Ростовской областью
Во «ВКонтакте» объявили о мерах на фоне операции в Донбассе
Сирия сочла события вокруг Украины восстановлением баланса после распада СССР
В Совфеде оценили санкции Запада против России
Тайвань подтвердил остановку экспорта чипов в Россию
В ФРГ объяснили причину отказа от санкций против энергетического сектора России
Эрдоган оценил отношения НАТО и ЕС с Украиной
На акции в поддержку Украины избили российского дипломата
Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.