Из киевского аэропорта вылетел неизвестный самолет

Из киевского аэропорта Жуляны вылетел неизвестный самолет. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что воздушное судно покинуло украинскую столицу на фоне информации о том, что президент страны Владимир Зеленский не вышел на связь с премьер-министром Италии Марио Драги.

При этом на портале авиационного мониторинга Flight Radar соответствующие сведения отсутствуют.

Ранее Драги рассказал, что Зеленский не вышел с ним на связь вопреки договоренности созвониться утром. В последний раз он связывался с украинским лидером накануне.

24 февраля Украина закрыла свое воздушное пространство — подобные срочные меры были приняты властями из-за высокого риска для безопасности гражданской авиации. В тот же день ранее президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.