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«Газпром» остановит «Силу Сибири»

«Газпром» остановит газопровод «Сила Сибири» на профилактику весной

Фото: пресс-служба Газпрома

«Газпром» весной остановит «Силу Сибири» на профилактику. Компания согласовала с китайской CNPC даты проведения планово-профилактических работ на газопроводе, сообщается в Telegram-канале компании.

В прошлом году профилактика проводилась на «Силе Сибири» с 1 по 7 апреля и с 22 по 29 сентября. В «Газпроме» отметили, что поставки газа по восточному маршруту осуществляются с превышением обязательств российской стороны.

Ранее руководитель направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Александр Амирагян назвал самый привлекательный рынок для «Газпрома». По его словам, таковым является Китай, он наиболее перспективен для увеличения поставок газа и ориентирован на длительные контракты.

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В начала февраля этого года «Газпром» и китайская CNPC подписали договор о продаже газа в Китай с поставкой с Дальнего Востока. Объем нового соглашения составляет 10 миллиардов кубометров в год.

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Платон Щукин
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