Экономист назвал самый привлекательный рынок для «Газпрома»

Руководитель направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Александр Амирагян назвал самый привлекательный рынок для «Газпрома». По его словам, таковым является Китай, он наиболее перспективен для увеличения поставок газа и ориентирован на длительные контракты, передает РИА Новости.

«Китай — один из самых перспективных рынков для наращивания поставок газ. По этой причине китайский рынок привлекателен для "Газпрома", который стремится увеличивать экспорт газа за счёт новых рынков сбыта», — указал эксперт.

Амирагян отметил, что в ближайшие 20-30 лет в КНР ожидается значительный рост потребления газа, около 200-300 миллиардов кубических метров ежегодно. При этом рост собственной добычи в стране ограничен, соответственно, прирост будет обеспечиваться силами импорта.

Экономист напомнил, что «Газпром» в рамках визита президента России Владимира Путина в Китай заключил 25-летний контракт на поставки 10 миллиардов кубометров топлива в год. Он отметил, что соглашение следует расценивать в качестве дополнения к контракту, заключенному Пекином в рамках строительства газопровода «Сила Сибири».

С учетом нового договора общая мощность поставок по «дальневосточному» маршруту может составлять 48 миллиардов кубометров в год, полагает Амирагян.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер подчеркнул, что второй контракт с Китаем свидетельствует о высочайшем уровне взаимного доверия и партнерства между странами.

Перед подписанием сделку на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином анонсировал президент России Владимир Путин. Он также упомянул о «хороших решениях», которые привезли российские нефтяники. Речь шла контакте на продажу 100 миллионов тонн нефти в течение десяти лет, которые также сегодня с CNPC подписала «Роснефть». По условиям соглашения, поставки будут вести через Казахстан.

