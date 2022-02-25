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НАСА впервые запустит сверхтяжелую ракету SLS в мае

Сверхтяжелая ракета SLS с кораблем Orion полетит к Луне в мае

Фото: Globallookpress.com

Первый запуск с площадки космического центра имени Джона Кеннеди сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion, который должен совершить полет вокруг Луны, а затем вернуться на Землю, переносится с марта на май, пишет Space.com, ссылаясь на НАСА.

Ожидается, что связка из SLS и Orion будет установлена на стартовый стол в марте. Центральный блок ракеты планируется полностью заправить топливом, после чего будут проведены все основные предстартовые процедуры. Таким образом в НАСА проведут завершающее испытание SLS и Orion перед стартом.

Ближайшее пусковое окно для ракеты с кораблем намечено на 7-21 мая. В случае невозможности старта в мае SLS и Orion могут полететь 6-16 июня или в период с 29 июня по 12 июля.

В феврале издание Ars Technica, ссылаясь на НАСА, сообщало, что первый запуск SLS с Orion переносится с 15 февраля на середину марта.

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В октябре Spaceflight Now писало, что пуск SLS с Orion может состояться 12-27 февраля, 12-27 марта или 8-23 апреля.

В рамках беспилотной миссии Artemis 1 космический корабль должен облететь естественный спутник Земли. В зависимости от относительного положения Луны и Земли на момент старта ракеты, продолжительность миссии составит от трех до шести недель. Таким образом НАСА планирует проверить готовность SLS и Orion к миссии Artemis 2, предполагающей облет Луны космическим кораблем с четырьмя астронавтами.

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Иван Потапов
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