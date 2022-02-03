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НАСА впервые запустит сверхтяжелую ракету SLS в марте

НАСА перенесло первый запуск ракеты SLS с кораблем Orion с февраля на март

Фото: Steve Nesius / Reuters

Первый запуск сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion, который должен совершить полет вокруг Луны, а затем вернуться на Землю, переносится с 15 февраля на середину марта. Об этом пишет Ars Technica, ссылаясь на НАСА.

По словам сотрудников американского космического агентства и представителей его подрядчиков, никто не хочет выполнять работы по подготовке к планируемой миссии в спешке.

Издание допускает, что в действительности старт SLS может состояться в конце марта или апреле.

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В октябре Spaceflight Now писало, что пуск SLS с Orion может состояться 12-27 февраля, 12-27 марта или 8-23 апреля.

В рамках беспилотной миссии Artemis 1 космический корабль должен облететь естественный спутник Земли. В зависимости от относительного положения Луны и Земли на момент старта ракеты, продолжительность миссии составит от трех до шести недель. Таким образом НАСА планирует проверить готовность SLS и Orion к миссии Artemis 2, предполагающей облет Луны космическим кораблем с четырьмя астронавтами.

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Иван Потапов
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