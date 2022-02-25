Разработан новый способ изучения космоса

Команда шведских астрономов из Лундского университета разработала новый способ изучения эволюции космоса с помощью сверхчувствительного спектрометра, изначально созданного для выявления происхождения иттербия в Млечном Пути. Об этом сообщает EurekAlert.

Интерес ученых к иттербию был вызван необходимостью изучения появления этого элемента в космическом пространстве. Изначально имелось две гипотезы: первая гласила, что иттербий произошел от массивных звезд с коротким периодом жизни, а вторая — что он появился после взрыва сверхновых звезд. Изучив спектры 30 звезд, находящихся недалеко от Солнца, специалисты пришли к выводу, что он, вероятнее всего, произошел по описанному во второй гипотезе сценарию.

Провести эту работу астрономам удалось благодаря новому сверхчувствительному спектрометру, способному выявлять инфракрасный свет в высоком разрешении. Авторы исследования считают, что с помощью этого метода у них открываются большие возможности для изучения Млечного Пути и эволюции космоса, который окружен большим количеством пыли, непроницаемой для телескопов.

В феврале 2022 года французские специалисты из Национальной ускорительной лаборатории SLAC и университета Париж-Сакле выяснили, что темная материя, которая проходит сквозь звезду, способна порождать ударные волны, достигающие поверхности светила, где их могут зафиксировать астрофизические инструменты.