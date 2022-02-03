Раскрыты последствия столкновения темной материи со звездой

Ученые Национальной ускорительной лаборатории SLAC и университета Париж-Сакле во Франции раскрыли, что темная материя, проходящая сквозь звезду, может порождать ударные волны, достигающие поверхности светила и потенциально выявляемые с помощью астрофизических инструментов. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Physical Review Letters.

Астрономы ищут темную материю либо в виде частиц, либо в виде сгустков размером с планету или звезду. В новом исследовании ученые сосредоточились на промежуточном случае, когда темная материя представлена в виде так называемых темных астероидов. Предполагается, что сгустки темной материи такого размера тяжело обнаружить, поскольку они слишком редки для столкновения с Землей, но слишком малы, чтобы их можно было зафиксировать в космосе.

Изначально ученые проверили, может ли столкновение темного астероида со звездой привести к катастрофическим последствиям вроде взрыва светила. Эта гипотеза основана на исследованиях, согласно которым выделение энергии при таком столкновении с белым карликом может привести к образованию сверхновой. Однако расчеты показали, что обычные звезды стабильнее, чем белые карлики, поэтому взрыва не случится. Однако прохождение астероида через звезду вызовет ударные волны, которые поспособствуют появлению горячей точки. Ее можно будет обнаружить с помощью телескопов, работающих в УФ-диапазоне.