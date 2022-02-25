Испания рассмотрела вопрос об отправке оборонительных материалов Украине

Правительство Испании рассмотрело вопрос об отправке на Украину оборонительных материалов для защиты гражданского населения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД королевства Хосе Мануэля Альбареса.

По словам дипломата, испанские власти намерено направить на Украину гуманитарную помощь через Польшу. Он также рассказал, что поговорил с министром обороны Испании Маргаритой Роблес, чтобы изучить возможность отправки оборонительных материалов на Украину.

«Оборонительные материалы варьируются от пуленепробиваемых жилетов и касок для защиты гражданских лиц до, например, материалов для разминирования», — пояснил Альбарес.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна предложит Украине финансовую помощь в размере 300 миллионов евро и военную технику. О готовности принять несколько десятков тысяч беженцев заявила Молдавия. Президент Майя Санду сказала, что на границе с Украиной наблюдается повышенный поток людей.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ будет незамедлительным.