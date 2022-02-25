Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что не обладает информацией, почему итальянский Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani прекратил сотрудничество с центром, сообщает РИА Новости.

Гинцбург оценил прекращение сотрудничества Италии с центром Гамалеи по российской вакцине от коронавируса «Спутник V» и назвал это решение политическим.

«У меня нет никакой информации с итальянской стороны. Если такое произошло, это чисто политическое решение. К сожалению, это ослабит общие мировые усилия в борьбе с пандемией», — отметил он.

Глава центра добавил, что, согласно разнообразным данным, включая сведения итальянской стороны, вакцина «Спутник V» является наиболее успешной, малореактогенной и эффективной. Особенно это касается антигенного состава возбудителя, который меняется.

Ранее Гинцбург заявил, что прекращение сотрудничества с Италией замедлит борьбу с пандемией. Однако это решение не повлияет ни на работу центра Гамалеи, ни на деятельность итальянской стороны.