Тайвань присоединится к санкциям против России

Тайвань присоединится к международным экономическим санкциям против России в связи с ситуацией в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД острова.

Отмечается, что государство продолжит тесную координацию с США и другими странами для принятия соответствующих мер, чтобы как можно скорее избавить Украину от «ужасов войны» и восстановить мир и стабильность в регионе и во всем мире.

«Правительство глубоко сожалеет о том, что Россия вместо урегулирования споров путем мирных дипломатических переговоров предпочла использовать силу и запугивание», — говорится в заявлении ведомства.

В МИД Тайваня добавили, что государство намерено присоединиться к международным экономическим санкциям против Москвы с целью заставить Россию «прекратить военную агрессию против Украины» и возобновить мирный диалог между всеми заинтересованными сторонами.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон введет дополнительные санкции и экспортные ограничения против России. Позже Минфин США сообщил, что вводит ограничения против российских банков, в том числе «Открытия», «Новикомбанка» и Совкомбанка.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

