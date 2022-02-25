В Киргизии решили эвакуировать своих граждан с Украины

Власти Киргизии решили эвакуировать соотечественников, находящихся на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба киргизского МИД.

В ведомстве отметили, что из-за обострения ситуации на Украине и закрытия воздушных границ начали прорабатывать варианты эвакуации сограждан, которые желают покинуть украинскую территорию.

Там добавили, что в настоящее время в республике находятся 1357 граждан Киргизии, от которых к 25 февраля поступило более 300 обращений с изъявлением желания покинуть страну.

В МИД также подчеркнули, что соотечественники, не имеющие безопасного жилья, могут прибыть на территорию киргизского посольства Киеве. Остальным согражданам дипломаты рекомендовали в целях безопасности оставаться дома.

Ранее посольство Китая в Киеве объявило об эвакуации граждан КНР с Украины чартерными рейсами. В диппредставительстве заявили, что из-за ухудшения ситуации в республике китайские граждане и предприятия «подвергаются большому риску».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса и призвал военнослужащих ВСУ сложить оружие и «идти домой». Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил о введении военного положения на всей территории республики.