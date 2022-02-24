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Посольство КНР объявило об эвакуации граждан с Украины

Посольство Китая в Киеве сообщило об эвакуации граждан КНР с Украины чартерными рейсами
Здание посольства КНР в Киеве

Здание посольства КНР в Киеве. Фото: Public Domain / Wikimedia

Посольство Китая в Киеве объявило об эвакуации граждан КНР с Украины чартерными рейсами, сообщает китайский портал Sohu с ссылкой на сообщение диппредставительства в социальной сети WeChat.

«В настоящее время ситуация в Украине резко ухудшилась, китайские граждане и предприятия подвергаются большому риску. Чтобы подготовиться к эвакуации, посольство открывает регистрацию пассажиров, которые захотят покинуть Украину по собственному желанию, на чартерные рейсы. Время вылета самолетов будет определено в соответствии с ситуацией с безопасностью полетов, об этом будет сообщено заранее», — говорится в сообщении диппредставительства.

Также посольство сообщило, что регистрация на рейсы закончится в полдень 27 февраля.

24 февраля МИД ФРГ выступил с обращением к гражданам страны, находящимся на Украине и призвал их срочно покинуть ее территорию или временно укрыться. При этом в ведомстве отметили, что эвакуация граждан с Украины при поддержке немецких органов власти пока невозможна.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ России будет незамедлительным.

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Дмитрий Сотак
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