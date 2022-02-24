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МИД Германии призвал граждан страны срочно покинуть Украину

МИД Германии призвал граждан страны, находящихся на Украине, покинуть ее

Фото: Umit Bektas / Reuters

МИД Германии выступил с обращением к гражданам страны, находящимся на Украине, и призвал их срочно покинуть ее территорию или временно укрыться. Об этом пишет РИА Новости.

При этом в ведомстве отметили, что эвакуация граждан из Украины при поддержке немецких органов власти пока невозможна. «На Украине происходят боевые действия и ракетные обстрелы. Немецкие граждане настоятельно призываются к тому, чтобы покинуть страну. Если вы не можете покинуть страну безопасным путем, оставайтесь временно в безопасном месте», — отмечается в сообщении.

Ранее посольство КНР также призвало граждан Китая на Украине оставаться дома в качестве меры предосторожности после сообщений о взрывах и начале специальной операции по демилитаризации Украины. При этом постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь считает, что двери к решению кризиса «не до конца закрыты». По его словам, «все стороны должны проявлять сдержанность и избегать дальнейшей эскалации напряженности».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ России будет незамедлительным.

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Елизавета Наумова
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