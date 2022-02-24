Китай призвал граждан на Украине оставаться дома во время операции России

Посольство КНР призвало граждан Китая на Украине оставаться дома в качестве меры предосторожности после сообщений о взрывах и начале специальной операции по принуждении Украины к миру, сообщает агентство Reuters.

«Ситуация на Украине резко ухудшилась, и риски [во время операции войск России] для личной безопасности возросли, общественный порядок может погрузиться в хаос», — говорится в сообщении посольства.

24 февраля постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил о «не до конца закрытых дверях» по ситуации с Украиной. По его словам, «все стороны должны проявлять сдержанность и избегать дальнейшей эскалации напряженности».

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что наступил самый печальный момент в его карьере на посту главы организации в связи с событиями вокруг Украины. Гутерриш также призвал Москву вернуть войска на российскую территорию и не позволить случиться худшей с начала века войне в Европе.