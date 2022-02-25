Консульство Украины в Новосибирске прекратило работу
Консульство Украины в Новосибирске 25 февраля прекратило работу
Консульство Украины в Новосибирске прекратило работу 25 февраля, передает РИА Новости.
«Мы не работаем», — заявил агентству представитель консульства.
24 февраля дипломатическое учреждение функционировало в штатном режиме.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с РФ. Киев начал эвакуацию сотрудников посольства из Москвы.
При этом консульские отношения между двумя странами сохранятся, сообщили в украинском МИД.