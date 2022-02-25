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Консульство Украины в Новосибирске прекратило работу

Консульство Украины в Новосибирске 25 февраля прекратило работу

Фото: «МК в Новосибирске»

Консульство Украины в Новосибирске прекратило работу 25 февраля, передает РИА Новости.

«Мы не работаем», — заявил агентству представитель консульства.

24 февраля дипломатическое учреждение функционировало в штатном режиме.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с РФ. Киев начал эвакуацию сотрудников посольства из Москвы.

При этом консульские отношения между двумя странами сохранятся, сообщили в украинском МИД.

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София Сарджвеладзе
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