Консульство Украины в Новосибирске прекратило работу 25 февраля, передает РИА Новости.

«Мы не работаем», — заявил агентству представитель консульства.

24 февраля дипломатическое учреждение функционировало в штатном режиме.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с РФ. Киев начал эвакуацию сотрудников посольства из Москвы.

При этом консульские отношения между двумя странами сохранятся, сообщили в украинском МИД.