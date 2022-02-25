ДНР останется без воды

Глава МЧС Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Кострубицкий рассказал, что насосная станция одного из главных объектов водоснабжения в Донбассе оказалась обесточена, в результате чего города республики останутся без воды. Его заявление приводится на сайте ведомства.

«Сегодня, 25 февраля, в 19.05 была обесточена насосная станция 3-го подъема канала "Северский Донец-Донбасс" — одного из ключевых объектов водоснабжения в Донбассе, питающего населенные пункты Донецкой Народной Республики. Из-за прекращения водоснабжения с поврежденной насосной станции без воды останутся города Донецкой Народной Республики» — говорится в сообщении.

Министр заявил, что территория республики будет получать воду из резервных источников. Также отмечается, что ее подача вынужденно сокращена и будет осуществляться в определенное время, согласно графику.

Ранее президент Болгарии Румен Радев выразил уверенность в том, что Россия одержит победу в результате проводимой ей спецоперации в Донбассе. По его словам, европейская архитектура безопасности развалилась, в связи с чем необходимо проанализировать, почему это произошло, а также принять меры для того, чтобы перестроить данную систему.