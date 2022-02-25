Президент Болгарии выразил уверенность в победе России в спецоперации в Донбассе

Президент Болгарии Румен Радев на брифинге по итогам встречи глав стран «Бухарестской девятки» выразил уверенность в том, что Россия одержит победу в итоге проводимой ей спецоперации в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня вечером мы обсудили многие аспекты этого кризиса. Но мы должны иметь в виду, что, наиболее вероятно, это очевидно, Российская Федерация выиграет эту войну», — заявил он.

По его словам, европейская архитектура безопасности развалилась, в связи с чем необходимо проанализировать, почему это произошло, а также принять меры для того, чтобы перестроить данную систему.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение о переговорах с Москвой должен принимать украинский президент Владимир Зеленский. Он отметил, что подобные вопросы решают глава государства и кабинет министров. По словам Столтенберга, Североатлантический альянс хочет увидеть, как «Россия остановит атаки против Украины».