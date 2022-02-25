Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Президент Болгарии выразил уверенность в победе России в спецоперации в Донбассе

Президент Болгарии Радев уверен в победе России по итогам спецоперации в Донбассе
Румен Радев

Румен Радев. Фото: Dimitrios Karvountzis / Globallookpress.com

Президент Болгарии Румен Радев на брифинге по итогам встречи глав стран «Бухарестской девятки» выразил уверенность в том, что Россия одержит победу в итоге проводимой ей спецоперации в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня вечером мы обсудили многие аспекты этого кризиса. Но мы должны иметь в виду, что, наиболее вероятно, это очевидно, Российская Федерация выиграет эту войну», — заявил он.

По его словам, европейская архитектура безопасности развалилась, в связи с чем необходимо проанализировать, почему это произошло, а также принять меры для того, чтобы перестроить данную систему.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение о переговорах с Москвой должен принимать украинский президент Владимир Зеленский. Он отметил, что подобные вопросы решают глава государства и кабинет министров. По словам Столтенберга, Североатлантический альянс хочет увидеть, как «Россия остановит атаки против Украины».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
«Лента.ру» и «Газета.Ru» подверглись массированной DDoS-атаке
ООН не смогла подтвердить потери среди гражданского населения на Украине
США допустили введение санкций против Путина
СПБ Биржа продолжит работать в обычном режиме
МИД прокомментировал санкции Лондона против Путина и Лаврова
США пообещали продолжать помогать Украине для «защиты» от России
Гинцбург оценил прекращение сотрудничества Италии с центром Гамалеи
Президент Болгарии выразил уверенность в победе России в спецоперации в Донбассе
Зеленский обсудил с Байденом санкции и «антивоенную коалицию»
США отказались вводить санкции против нефтяного сектора России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.