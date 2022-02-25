Пр обстреле со стороны ВСУ в Донецке ранен мирный житель

Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) сообщила о ранении мирного житель при обстреле Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киевском районе Донецка. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в республиканский травматологический центр.

Ранее сообщалось, что украинские силовики обстреляли Донецк. Из района населенного пункта Марьинка выпустили десять мин калибром 120 миллиметров, которые запрещены Минскими соглашениями. В Луганской народной республике (ЛНР) сообщили о 33 обстрелах со стороны украинских войск.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он отметил, что причиной для этого стали просьбы о помощи со стороны глав Луганской и Донецкой народных республик.

