Польский баскетбольный клуб объявил о приостановке участия в Единой лиге ВТБ

Польский баскетбольный клуб «Зелена Гура» объявил о приостановке участия в Единой лиге ВТБ. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте команды.

«Зелена Гура» поблагодарил лигу за три года соревнований на высшем уровне. Клуб приостанавливает выступления в чемпионате. «Есть вещи важнее, чем баскетбол», — говорится в заявлении.

Польская команда замыкала турнирную таблицу нынешнего сезона, одержав две победы в 13 матчах. Клуб выступал в турнире с сезона-2018/2019.

24 февраля об аналогичном решении заявил эстонский «Калев». Клуб выступал в Единой лиге ВТБ с момента основания в 2008 году.

В разное время в турнире принимали участие клубы из Литвы, Украины, Латвии, Чехии, Финляндии и Грузии. После выхода из состава участников «Калева» и «Зелена Гуры» в Единой лиге ВТБ остались команды из России, Белоруссии («Цмоки-Минск») и Казахстана («Астана»).