Зеленский попросил помощи у «Бухарестской девятки»

Президент Украины Владимир Зеленский запросил помощи у стран «Бухарестской девятки». Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Зеленский заявил, что Украина нуждается в «действенной международной помощи», и отметил, что обратился к «Бухарестской девятке» по вопросам оборонной помощи и санкций.

В «Бухарестскую девятку» входят девять стран Центральной и Восточной Европы, объединившиеся в целях военного сотрудничества. В их числе — Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Чехия, Словакия и Румыния.

Ранее Зеленский предрек диалог о прекращении боевых действий между Москвой и Киевом. Он также отметил, что Украина не боится обсуждать с Россией вопрос о своем нейтральном статусе.