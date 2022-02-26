Байден назвал альтернативой санкциям против России «Третью мировую войну»

Президент США Джо Байден назвал начало «Третьей мировой войны» альтернативой санкциям против России из-за ситуации на Украине. Его слова передает ТАСС.

«Было два варианта действий: начать третью мировую войну, начать физически войну с Россией, или же вариант номер два: сделать так, чтобы страна, которая действует настолько вразрез с международным правом, заплатила бы цену за то, что она это сделала», — заявил Байден.

По словам американского лидера, введенные санкции стали «самыми масштабными в истории». Он подчеркнул, что Россия «заплатит за это серьезную цену как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, особенно в долгосрочной».