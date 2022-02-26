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ООН назначила кризисного координатора по Украине

Кризисным координатором ООН по Украине назначен Амин Авад

Фото: Pixabay.com

Кризисным координатором ООН по Украине стал Амин Авад, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, пишет ТАСС.

Как уточнил генеральный секретарь, с каждым часом на Украине растут «гуманитарные потребности». «По меньшей мере 100 тысяч украинцев вынуждены были покинуть свои дома», — подчеркнул он. Гутерриш уточнил, что Авад будет координировать действия международной организации, «включая гуманитарное реагирование, по обе стороны линии соприкосновения».

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До этого Авад в разное время занимал ряд должностей в управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев. Он занимался решением вопроса беженцев на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

В четверг, 24 февраля, во время обращения к россиянам президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Это произошло после того, как Донбасс пожаловался на геноцид в регионе и попросил поддержки Москвы.

Марина Совина
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