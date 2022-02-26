Украина попросила Apple прекратить поставки продукции в Россию

Украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился с просьбой к главе компании Apple Тиму Куку прекратить поставки продукции в Россию. Кроме того, он хочет, чтобы для россиян был заблокирован доступ к магазину приложений App Store. Копию своего обращения он опубликовал в своем Telegram-канале.

Свой призыв политик объяснил началом российской спецоперации в Донбассе. По его словам, Вооруженные силы Украины и простые граждане защищают страну до конца, но им необходима поддержка. Введение озвученных им ограничительных мер, по его мнению, должно побудить многих россиян добиваться прекращения «военной агрессии».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра Израиля Нафтали Беннета стать посредником на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Предположительно, что подобному запросу могли способствовать отношения стратегического партнерства Израиля и России в Сирии и других местах.