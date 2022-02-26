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Россиян предупредили об изменениях в стране с 1 марта

Россиянам перечислили изменения в жизни страны с 1 марта

Фото: Наталия Макарова / Коммерсантъ

С 1 марта в России произойдет ряд изменений. Среди них — введение запрета выбрасывать в мусорные контейнеры бытовую технику и компьютеры, новое право сотрудников отказываться от опасной работы и другие. Подробнее о нововведениях — в материале «Ленты.ру».

Выбрасывать бытовую технику и компьютеры в мусорные контейнеры запретят

С 1 марта начнет действовать запрет на выбрасывание в мусорные контейнеры бытовой техники, системных блоков компьютеров, плат и жестких дисков. Вместо этого их необходимо будет сдавать на утилизацию в пункты сбора, непосредственно мусорным операторам или в магазины.

Получить разрешение на оружие станет сложнее

В начале марта начинают действовать более строгие правила получения разрешения на оружие, в частности, это коснется прохождения медицинского осмотра. Главным отличием от действующего в настоящее время порядка станет обязательное прохождение медицинского обследования в учреждениях государственной или муниципальной системы здравоохранения.

Свидетельства о смерти станут электронными

По всей стране с 1 марта начнут выдавать электронные свидетельства о смерти. Единый федеральный реестр таких свидетельств будет вести Минздрав. Их заполнение станет обязательным. При этом родственникам умершего документ никуда нести не потребуется. Ранее такие документы относили в ЗАГС, чтобы там сделали соответствующую отметку.

Россиянам разрешили отказываться от опасной работы

Согласно вступающему в силу 1 марта закону, наемные работники смогут отказываться от выполнения поручений при возникновении опасности для их жизни.

Штрафы за отсутствие ТО вырастут

Начиная с 1 марта увеличатся штрафы за отсутствие техосмотра (ТО). Взыскания составят до двух тысяч рублей. При этом затронет это только владельцев транспортных средств, подлежащих обязательному ТО.

Правовой статус таунхаусов уточнили

В Градостроительном кодексе закрепили статус таунхаусов. Вступающий в силу с 1 марта закон упростит оформление таких домов в собственность. До сих пор в законодательстве отсутствовало такое понятие. В результате таунхаусы, построенные на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, могли признать самовольными постройками и заставить снести. Жильцам приходилось отстаивать свои права в суде.

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Игорь Дмитров
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