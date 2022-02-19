В России ужесточат правила получения разрешения на оружие

В России с 1 марта ужесточат правила получения разрешения на оружие, в частности, это коснется прохождения медицинского осмотра. Об этом сообщил сообщил замначальника Главного управления Росгвардии по Москве, начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Вадим Медведев.

Он пояснил, что медицинское освидетельствование позволит определить, имеются ли у гражданина противопоказания к владению оружием. «Что касается психологического тестирования при получении справки на оружие, то, полагаю, данная мера в качестве дополнительного обследования может быть назначена врачом-специалистом, исходя из результатов проведенного им осмотра», — сказал Медведев.

Главным отличием от ныне действующего порядка станет обязательное прохождение такого обследования в медицинских учреждениях государственной или муниципальной системы здравоохранения. Кроме того, Росгвардия сможет в режиме реального времени проверять факт его прохождения гражданином, заключил замначальника главка.

Ранее сообщалось, что Росгвардия захотела расширить полномочия МВД и ФСБ при проверке россиян во время получения разрешения на оружие. Так, предлагается увеличить полномочия силовиков и полиции во время проведения проверки для выдачи заключения о невозможности владения оружием. Согласно проекту, оно должно быть также утверждено уполномоченным лицом из Росгвардии, которая контролирует оборот оружия в России. Кроме того, в зависимости от результатов проверки у россиян могут отобрать также и действующую лицензию на оружие.

2 июля 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий государственный контроль за оборотом оружия. Документ также ужесточает прохождение медосвидетельствования для оформления разрешения на владение оружием.