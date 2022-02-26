В Донецке полностью отключили горячее водоснабжение из-за обстрелов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мэра города в Донецкой народной республике (ДНР) Алексей Кулемзин.

«С целью подбора уровня воды в водозаборные узлы принято решение временно отключить горячее водоснабжение в городе Донецке с 14:00 26 февраля до особого распоряжения на всех котельных и ТП города», — заявил он.

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал, что за последние сутки в республике в результате обстрелов погибли пять мирных жителей, еще 15 человек пострадали.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе на фоне сообщений Басурина об ухудшении ситуации в регионе и обращения за помощью к России.

