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В Донецке полностью отключили горячее водоснабжение

Мэр Донецка заявил о временном отключении горячей воды во всем городе из-за обстрелов

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В Донецке полностью отключили горячее водоснабжение из-за обстрелов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мэра города в Донецкой народной республике (ДНР) Алексей Кулемзин.

«С целью подбора уровня воды в водозаборные узлы принято решение временно отключить горячее водоснабжение в городе Донецке с 14:00 26 февраля до особого распоряжения на всех котельных и ТП города», — заявил он.

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Ранее заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал, что за последние сутки в республике в результате обстрелов погибли пять мирных жителей, еще 15 человек пострадали.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе на фоне сообщений Басурина об ухудшении ситуации в регионе и обращения за помощью к России.

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Виктория Кондратьева
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