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В ДНР сообщили о пяти погибших и 15 раненых за сутки жителей

Представитель Народной милиции ДНР Басурин заявил о 5 погибших и 15 раненых мирных жителях

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

За последние сутки в Донецкой народной республике (ДНР) в результате обстрелов погибли пять мирных жителей, еще 15 человек пострадали. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передает РИА Новости.

«За минувшие сутки у нас пять погибших, 15 раненых, это по гражданскому населению», — заявил он.

Ранее ДНР сообщила об освобождении трех населенных пунктов в Донбассе. Речь идет о населенных пунктах Николаевка, Новогнатовка и Богдановка, а также прилегающих к ним районах и дорогах, которые находятся на Мариупольском направлении.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщал о массовой сдаче в плен украинских военнослужащих в Донбассе. Он подчеркнул, что оружие складывают преимущественно бойцы регулярных подразделений, а не националистических формирований.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе на фоне сообщений Басурина об ухудшении ситуации в регионе и обращения за помощью к России.

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Варвара Кошечкина
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