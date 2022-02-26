Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к гражданам страны. В нем он заявил, что предстоящая ночь на 26 февраля станет тяжелой. Слова главы государства приводит РИА Новости.

Зеленский предупредил о тяжелой ночи и подчеркнул, что она станет более трудной, чем день. По его словам, под ударом находятся многие города Украины, включая Киев. Зеленский добавил, что «нельзя потерять столицу».

Ранее Зеленский опубликовал видео со своим местонахождением. Он сообщил, что вместе со своими соратниками, премьер-министром Денисом Шмыгалем, главой офиса президента Андреем Ермаком и советником главы офиса президента Михаилом Подоляком находится в Киеве. «Наши военные тут, защищаем нашу независимость», — отметил украинский президент.

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.