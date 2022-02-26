Китай призвал НАТО учесть интересы России в сфере безопасности

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь в своем выступлении на заседании Совбеза организации отметил, что расширение НАТО не случайно вызывает озабоченность России и призвал альянс учесть ее интересы в сфере безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что по мнению Пекина безопасность одной страны нельзя обеспечивать за счет нарушения безопасности других стран, а безопасности в регионе нельзя добиваться путем усиления альянсов.

«На фоне пяти последовательных раундов расширения НАТО законные озабоченности России в сфере безопасности должны быть учтены», — заявил постпред.

Ранее постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что западные страны превратили Украину в пешку. В своем выступлении он отметил, что западные страны не берут во внимание интересы украинского народа.