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Китай призвал НАТО учесть интересы России в сфере безопасности

Постпред Китая при ООН Цзюнь призвал НАТО учесть озабоченности России в сфере безопасности

Фото: РИА Новости

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь в своем выступлении на заседании Совбеза организации отметил, что расширение НАТО не случайно вызывает озабоченность России и призвал альянс учесть ее интересы в сфере безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что по мнению Пекина безопасность одной страны нельзя обеспечивать за счет нарушения безопасности других стран, а безопасности в регионе нельзя добиваться путем усиления альянсов.

«На фоне пяти последовательных раундов расширения НАТО законные озабоченности России в сфере безопасности должны быть учтены», — заявил постпред.

Ранее постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что западные страны превратили Украину в пешку. В своем выступлении он отметил, что западные страны не берут во внимание интересы украинского народа.

Марина Совина
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