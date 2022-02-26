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Украину назвали пешкой в игре Запада

Постпред России в ООН Небензя назвал Украину пешкой в геополитической игре Запада
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Carlo Allegri / Reuters

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН заявил, что западные страны превратили Украину в пешку, передает ТАСС.

Небензя назвал Украину пешкой в геополитической игре Запада. В своем выступлении он отметил, что западные страны не берут во внимание интересы украинского народа.

«Вы сделали Украину пешкой в вашей геополитической игре, не заботясь совершенно об интересах украинского народа», — подчеркнул постпред России в ООН.

Ранее Небензя осудил проект резолюции СБ ООН по российской спецоперации в Донбассе. Он назвал его антироссийским и антиукраинским. Постпред России в ООН поблагодарил Китай, Индию и ОАЭ, которые не поддержали проект резолюции.

Россия наложила вето на проект резолюции СБ ООН по спецоперации в Донбассе. 11 стран-членов СБ ООН проголосовали за резолюцию, трое воздержались. Согласно документу, Россия обязана незамедлительно вывести свои войска с территории Украины в рамках ее границ, признанных в международном сообществе.

Марина Совина
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