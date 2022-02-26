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Постпред России в ООН осудил проект резолюции по операции в Донбассе

Постпред РФ Небензя назвал антироссийским проект резолюции СБ ООН по операции в Донбассе
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: МИД России / РИА Новости

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя высказался о проекте резолюции Совбеза ООН, который осуждает российскую спецоперацию в Донбассе. Его слова приводит ТАСС.

Небензя осудил проект резолюции по операции в Донбассе и назвал его антироссийским, а также антиукраинским. Он выразил надежду, что ему не придется объяснить, почему Россия выступает против этого документа. По словам постпреда, достаточно «хотя бы бегло на него взглянуть».

«Почему антиукраинского? Потому что этот документ, вне всякого сомнения, противоречит коренным интересам украинского народа, поскольку пытается спасти и закрепить на Украине ту систему власти, которая подвела эту страну к трагедии, длящейся вот уже как минимум восемь лет», — объяснил он.

Постпред России в ООН также поблагодарил те страны, которые не стали поддерживать проект резолюции — Китай, Индию и ОАЭ.

Ранее Россия наложила вето на проект резолюции СБ ООН по спецоперации в Донбассе. 11 стран-членов СБ ООН поддержали резолюцию, трое воздержались от голосования. Согласно документу, Россия обязана незамедлительно вывести свои войска с территории Украины в рамках ее границ, признанных в международном сообществе.

Марина Совина
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