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Россия наложила вето на проект резолюции СБ ООН по спецоперации в Донбассе

Россия наложила вето на проект резолюции СБ ООН с призывом остановить операцию в Донбассе

Фото: РИА Новости

Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН, призывающий незамедлительно остановить спецоперацию в Донбассе, сообщает РИА Новости.

Инициаторами данного проекта стали США и Албания. 11 стран-членов СБ ООН проголосовали за резолюцию, три воздержались.

Согласно данному проекту, Россия обязана незамедлительно, без каких-либо предварительных условий вывести свои войска с территории Украины в рамках ее международно признанных границ. Кроме того, согласно тексту проекта резолюции, Москва должна отменить решения о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Проект призывает все стороны Минских соглашений придерживаться установленных договоренностей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к гражданам страны. В нем он заявил, что предстоящая ночь на 26 февраля станет тяжелой. По его словам, под ударом находятся многие украинские города, включая Киев. Зеленский отметил, что «нельзя потерять столицу».

Марина Совина
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