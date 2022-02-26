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Макгрегор назвал сроки возвращения в октагон UFC

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор готов подраться за титул с Чарльзом Оливейрой в июле

Фото: Jon Durr / Reuters

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор заявил, что в ближайшее время сможет вернуться к полноценным спаррингам. Его слова приводит MMA Fighting.

33-летний Макгрегор отметил, что уже в апреле сможет отрабатывать удары и проводить спарринги. Ирландец обратился к Чарльзу Оливейре — действующему обладателю пояса чемпиона UFC в легком весе.

«Если ты мудрый человек, ты дашь мне месяц-два. Июль мне подходит», — заявил Макгрегор.

Летом 2021-го Макгрегор получил травму в поединке с Дастином Порье. Он сломал ногу в концовке первого раунда и не смог продолжить схватку. С тех пор Макгрегор продолжает восстановление от травмы.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.

Николай Костюков
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