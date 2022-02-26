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Медведев прокомментировал принятые Западом санкции против России

Медведев заявил, что принятие Западом санкций является признаком политической импотенции

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Западные санкции — это миф и фикция, их принятие является признаком политической импотенции из-за неспособности изменить курс России. Об этом заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

«Полагаю, что всем умным людям очевидно: санкции — миф, фикция, фигура речи. Мне вот глубоко безразличны эти широко разрекламированные ограничения прав за границей. Можно и строже сказать, но воздержусь. Я — гражданин России. И этим все сказано. Ну а принимаются санкции по очевидной причине. От политической импотенции, возникшей на почве неспособности изменить курс России», — прокомментировал он.

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Ранее Европейский союз (ЕС) принял второй пакет санкций, в который вошли государственные деятели России, в том числе президент Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров, премьер-министр Михаил Мишустин, а также предприятия российского военно-промышленного комплекса и ограничения, касающиеся визового режима. Решение было принято на фоне начала Россией военной операции по защите Донбасса. Отмечается, что речь идет о заморозке активов, при этом, каких именно, не уточняется.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Киев начал эвакуацию сотрудников посольства из Москвы.

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Виктория Кондратьева
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