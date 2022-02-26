Нурмагомедов назвал самого недооцененного бойца MMA в мире

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов поздравил иранца Гегарда Мусаси с победой на турнире Bellator 275. Пост доступен в Twitter россиянина.

Нурмагомедов, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), отметил яркое выступление 35-летнего Мусаси, который одержал победу над американцем Остином Вандерфордом. Бывший чемпион UFC подчеркнул, что считает иранца самым недооцененным бойцом MMA в мире.

Мусаси одержал четвертую победу подряд в Bellator. Свое последнее поражение он потерпел в июне 2019-го, когда уступил американцу Рафаэлу Ловато-младшему.

Всего на счету Мусаси 49 побед при семи поражениях. Он имеет опыт выступлений в UFC и Strikeforce.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе.