Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Кристал Пэлас
Сегодня
18:00 (Мск)
Бёрнли
Англия - Премьер-лига|27-й тур
Манчестер Юнайтед
Сегодня
18:00 (Мск)
Уотфорд
Англия - Премьер-лига|27-й тур
Спартак М
Сегодня
19:00 (Мск)
ЦСКА
Россия - Премьер-Лига|19-й тур
Эмполи
Сегодня
20:05 (Мск)
Ювентус
Италия - Серия А|27-й тур
Спорт

Нурмагомедов назвал самого недооцененного бойца MMA в мире

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов назвал Гегарда Мусаси самым недооцененным бойцом

Фото: Globallookpress.com

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов поздравил иранца Гегарда Мусаси с победой на турнире Bellator 275. Пост доступен в Twitter россиянина.

Нурмагомедов, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), отметил яркое выступление 35-летнего Мусаси, который одержал победу над американцем Остином Вандерфордом. Бывший чемпион UFC подчеркнул, что считает иранца самым недооцененным бойцом MMA в мире.

Мусаси одержал четвертую победу подряд в Bellator. Свое последнее поражение он потерпел в июне 2019-го, когда уступил американцу Рафаэлу Ловато-младшему.

Всего на счету Мусаси 49 побед при семи поражениях. Он имеет опыт выступлений в UFC и Strikeforce.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
На Украине объяснили отказ от переговоров с Россией
Появились новые данные о здоровье Жириновского
Эрдоган пригласил Путина в Турцию
Зеленский заявил о запрете Турцией прохода военных кораблей России в Черное море
Нурмагомедов назвал самого недооцененного бойца MMA в мире
Российские следователи возбудили новые дела о гибели мирных жителей в Донбассе
В «Роскосмосе» рассказали об организации DDoS-атаки на сайт корпорации
Первый канал и ВГТРК приостановили членство в Европейском вещательном союзе
В Москве из-за погоды закрылись катки
В Федерации лыжных видов спорта Норвегии выступили против россиян
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.