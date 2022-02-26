США захотели осудить в ООН операцию России в Донбассе

Постпред США в Организации Объединенных Наций (ООН) Линда Томас-Гринфилд на заседании Совбеза заявила, что страна будет добиваться осуждения спецоперации России в Донбассе на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН, передает РИА Новости.

Томас-Гринфилд выступила с таким заявлением после того, как Россия наложила вето на проект соответствующей резолюции в Совбез. Она обещала внести документ на рассмотрение ГА ООН. «Мы будем решать этот вопрос в ГА ООН, где российское вето не сработает», — подчеркнула она.

Постпред США в ООН добавила, что Россия может наложить вето на резолюцию, однако ей не удастся «наложить вето на наши голоса, на правду, на наши принципы, на украинский народ, на Устав ООН». Кроме того, это не распространяется на личную ответственность страны.

«Мы продолжим стоять бок о бок с Украиной, оказывая поддержку, какую только сможем. Это голосование показывает, какие государства поддерживают принципы ООН, а какие нет, кто поддерживает устав ООН, а кто нет», — заключила Томас-Гринфилд.

Ранее стало известно, что Россия наложила вето на проект резолюции СБ ООН по спецоперации в Донбассе. Инициаторами стали США и Албания. 11 стран-членов СБ ООН поддержали резолюцию, трое воздержались. Согласно документу, Россия обязана незамедлительно вывести свои войска с территории Украины в рамках ее границ, признанных в международном сообществе.