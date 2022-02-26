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Запуск российского «Орла» перенесли

Дмитрий Рогозин сообщил о переносе испытания космического корабля «Орел» на 2024 год

Изображение: Роскосмос

Запуск российского космического корабля «Орел» перенесен с 2023-го на 2024 год, сообщил в интервью журналу «Русский космос» генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По словам менеджера, ориентировочно летом 2023 года на космодром Восточный будет доставлена тяжелая ракета «Ангара-А5». «С ее помощью в рамках летных испытаний корабля "Орел" в 2024 году мы проведем следующий этап испытаний: отстрел корабля блоком аварийного спасения на этапе работы первой ступени ракеты "Ангара-А5" на высоте 10-15 километров при максимальном скоростном напоре», — сказал руководитель.

Рогозин уточнил, что данное испытание позволит отработать системы мягкой посадки и «протестировать стартовый комплекс, интерфейсы взаимодействия корабля и третьей ступени "Ангары-А5", понять нюансы, связанные с полями падения отделяемых частей и ступеней ракеты».

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Впоследствии испытания «Орла» планируется продолжить на ракете «Ангара-А5М», отличающейся от «Ангары-А5» более мощным двигателем РД-191М и облегченной конструкцией. «В апреле 2024 года появится летный экземпляр корабля для проведения испытаний сначала в беспилотном режиме, а потом и в пилотируемом», — уточнил глава госкорпорации.

В феврале в «Белой книге» высоких технологий, размещенной на сайте Минэкономразвития России (МЭР), сообщалось, что ряд современных зарубежных ракет превосходит новые носители, которыми располагает «Роскосмос», например, по использованию многоразовых технологий, позволяющих снизить себестоимость услуг.

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Иван Потапов
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