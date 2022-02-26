Рогозин рассказал о планах Киева по созданию способных ударить по России ракет

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Киев нацелен на создание баллистических ракетных комплексов, способных нанести удары по России. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По его словам, у Украины есть колоссальный потенциал для этого: там находятся «легендарные в Днепропетровске предприятия, КБ "Южное" и "Южмашзавод"». Рогозин отметил, что увеличить дальность уже функционирующего на Украине комплекса «Гром» не представляет проблемы для любого конструкторского коллектива. «По сути дела, это реальная угроза России аж до Урала», — заключил он.

Ранее военный историк Борис Юлин рассказал, что Украина способна создать ядерное оружие на уровне Пакистана, оно будет достаточно примитивным, едва ли способным подорвать противоракетную безопасность России, но возможность такая у страны есть.