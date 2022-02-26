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Датские журналисты получили ранения в ходе спецоперации в Донбассе

Двух журналистов датской газеты Ekstra Bladet ранили в ходе обстрела в Донбассе

Фото: Reuters

Датские журналисты из газеты Ekstra Bladet получили ранения в ходе спецоперации в Донбассе, передает РИА Новости со ссылкой на главу МИД Дании Йеппе Кофода.

Известно, что двое журналистов находятся в безопасности. По данным самой газеты, они попали под обстрел вблизи города Ахтырка. Кофод посочувствовал всем журналистам, которые документируют ситуацию в Донбассе.

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

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Марина Совина
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